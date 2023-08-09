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رياضة
إنتر ميامي يتخلص من حارس مرماه... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
09-08-2023
|
04:47
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أعلن نادي إنتر ميامي فسخ التعاقد مع حارس مرمى الفريق، الهولندي نيك مارسمان، بعد أسابيع من "انتقاداته اللاذعة" لصفقة التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وأعلن النادي الأميركي فسخ عقد حارس المرمى مارسمان، بعد موسمين قضاهما مع الفريق، ولم يكشف عن الأسباب.
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ولكن بعض المتابعين ربطوا قصة التخلي عن حارس المرمى بتصريحاته المثيرة للجدل قبل أسابيع.
وقال مارسمان قبل أسابيع: "برأيي الشخصي، هذا النادي ليس جاهز للتعاقد مع ميسي. لدينا ملعب مؤقت، حتى إن الجماهير تستطيع بسهولة الدخول لأرض الملعب، حيث لا توجد بوابات".
وأضاف: "نحن نغادر الملعب دون أي حراسة. لا أتصور أن النادي جاهز للاعب مثل ميسي".
ووفقا لمصادر، قرر مالك النادي بالشراكة، النجم الإنجليزي السابق دايفد بيكهام، استخدام بند في القوانين الأميركية، يسمح "بشراء عقد لاعب في الفريق" من أجل التخلص منه، وهو ما حصل مع مارسمان.(سكاي نيوز عربية)
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