ملاكم أميركيّ يُغيّر إسمه تيمّنا ببوتين: "الآن أنا روسيّ 100%"

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أعلن الملاكم الأميركي الشهير كيفن جونسون أنه غير اسمه تيمّنا بالرئيس فلاديمير بوتين، ليصبح كيفن فلاديميروفيتش جونسون.وقال جونسون: "لتقديم أكبر تحية للرئيس فلاديمير بوتين، قررت تغيير اسمي، وأصبح اسمي الآن كيفن فلاديميروفيتش، تكريما لفلاديمير بوتين".وتابع: "الآن أنا روسي بنسبة 100%، لا أمزح، 100% روسي". (روسيا اليوم)