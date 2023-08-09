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رياضة

ملاكم أميركيّ يُغيّر إسمه تيمّنا ببوتين: "الآن أنا روسيّ 100%"

Lebanon 24
09-08-2023 | 05:34
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أعلن الملاكم الأميركي الشهير كيفن جونسون أنه غير اسمه تيمّنا بالرئيس فلاديمير بوتين، ليصبح كيفن فلاديميروفيتش جونسون.

وقال جونسون: "لتقديم أكبر تحية للرئيس فلاديمير بوتين، قررت تغيير اسمي، وأصبح اسمي الآن كيفن فلاديميروفيتش، تكريما لفلاديمير بوتين".
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وتابع: "الآن أنا روسي بنسبة 100%، لا أمزح، 100% روسي". (روسيا اليوم)
 
 
 
الملاكم الأمريكي جونسون يغير اسمه تيمّنا بالرئيس بوتين

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