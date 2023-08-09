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رياضة

ما هو شرط نيمار للإنتقال إلى السعوديّة؟

Lebanon 24
09-08-2023 | 08:00
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كشفت صحفية "سبورت" الإسبانية، موقف البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، من اللعب في السعودية في الفترة المقبلة.

وبحسب الصحيفة الكتالونية، فإن نيمار منفتح للعب في الدوري السعودي، لكن بشرط وحيد.
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وأوضح التقرير أن اللاعب البرازيلي سيقبل عرض السعودية إذا وافقوا على السماح له باللعب على سبيل الإعارة لبرشلونة في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة أن نيمار يدرك أنه لن يحصل على راتبه الحالي المرتفع في أي ناد أوروبي آخر، لذا بدأ في التفكير في خيار السعودية، على أن يتم مناقشة طلبه باللعب لبرشلونة لمدة موسم وحيد من أجل إتمام العملية. (روسيا اليوم)
 
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