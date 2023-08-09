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رياضة

مباريات المرحلة الثانية من الدوري العام اللبناني الـ64 لكرة القدم

Lebanon 24
09-08-2023 | 07:48
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 تفتتح بعد غد الجمعة 11 آب مباريات المرحلة الثانية من الدوري العام اللبناني الـ64 لكرة القدم بمباراة تجمع بين التضامن صور والراسينغ بيروت على ملعب الامام السيد موسى الصدر في بلدة انصار الجنوبية الساعة الخامسة عصرا.
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وتقام السبت ثلاث مباريات: الحكمة بيروت - الانصار على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر.
 
 
وعلى ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة، يلعب البرج مع الشباب الغازية الساعة الخامسة عصرا.

وفي التوقيت عينه، يحتضن ملعب العهد على طريق المطار مباراة الصفاء والاهلي النبطية.

وتختتم المرحلة الاحد بمباراتين، اولاهما بين العهد حامل اللقب والنجمة بطل الكأس السابعة الرابعة والنصف بعد الظهر في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية.

وتجمع المباراة الثانية الساعة الخامسة عصرا بين شباب الساحل وطرابلس الرياضي في ملعب المرداشية بزغرتا. 
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