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رياضة

بايرن سهر حتى "الصباح" لإقناع توتنهام بالتخلي عن كين

Lebanon 24
09-08-2023 | 14:00
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أجرى نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم جولة جديدة من المفاوضات مع توتنهام الإنكليزي بشأن هاري كين.

وأوضحت قنوات "سكاي سبورتس" البريطانية أن بايرن ميونخ لم يفقد الأمل بشأن ضم النجم الإنكليزي وواصل مفاوضاته مع مسؤولي توتنهام حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
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وذكرت قنوات "سكاي سبورتس" الألمانية أن بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني بصدد تقديم عرض رابع قيمته نحو 110 ملايين يورو. (العربية)
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