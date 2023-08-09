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رياضة

أصوله عربية ويُطلقون عليه لقب "ميسي الصغير"... من هو لامين جمال لاعب برشلونة الجديد؟

Lebanon 24
09-08-2023 | 11:00
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خطف الشاب الواعد لامين جمال، الأنظار عندما قاد فريقه برشلونة للفوز على توتنهام الإنكليزي بأربعة أهداف لهدفين، والتتويج بكأس خوان غامبر الودية لكرة القدم.

وشارك جمال كبديل في الدقيقة 81، عندما كانت النتيجة تشير لتأخر برشلونة أمام توتنهام بنتيجة 1-2.
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ودخول اليافع البالغ عمره 16 عاما، قلب الطاولة على الفريق الإنكليزي بعدما أسهمت مهاراته العالية في إهداء زملائه ثلاثة أهداف في غضون عشر دقائق تقريبا.


من هو لامين جمال؟

لامين جمال نصراوي إيبانا، ولد في 13 تموز عام 2007، في مدينة ماتارو في إسبانيا لأب مغربي وأم أصلها من غينيا الاستوائية.

نشأ جمال في صفوف شباب برشلونة، وسرعان ما ذاع سيطه في أكاديمية "لاماسيا" بفضل موهبته الكبيرة.

ويلقب جمال في نادي برشلونة بـ"ميسي الصغير"، تيمنا بالنجم الأرجنتيني الشهير، لأنه أثبت نفسه كأفضل المهاجمين في الفئة العمرية لنادي برشلونة.

وبعد تولي تشافي هيرنانديز القيادة الفنية للفريق الأول لنادي برشلونة، استدعى جمال للتدرب مع الفريق في أيلول 2022، قبل أن يوقع عقده الاحترافي الأول.

وفي نيسان الماضي، وبعمر 15 عاما و290 يوما، أصبح جمال أصغر لاعب يشارك في تاريخ نادي برشلونة بالدوري الإسباني "لا ليغا"، كما بات خامس أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإسباني.

ويتمتع جمال، بقدرات رائعة في المراوغة والتمرير والتسجيل، وهو قادر على اللعب في مركز قلب الهجوم أو لاعب خط وسط مهاجم أو كجناح في الغالب على الجهة اليمنى.

كما يملك قدما يسرى مذهلة، تسهل عليه عملية اتخاذ قرار التسديد من أي مكان في الملعب، وهوى ما جعل الإعلام الإسباني يشبهه بأسطورة نادي برشلونة، ميسي.

واختار جمال تمثيل منتخبات إسبانيا على صعيد الناشئين والشباب، ومع ذلك لا يزال بوسعه الانضمام لمنتخب المغرب إذا قرر تغيير هويته الرياضية، كونه لم يحمل بعد قميص منتخب إسبانيا الأول. (روسيا اليوم)
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