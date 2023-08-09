مبابي يحرج باريس سان جيرمان بعد إزالة صوره

بعدما أزال النادي الفرنسي باريس سان جيرمان صور كيليان مبابي من ملعب "حديقة الأمراء"، رفض النجم الفرنسي عرضاً جديداً لتمديد عقده، ليؤكد من جديد أنه يرغب في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف. وفق ما أوردت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

Advertisement

وحاولت إدارة باريس سان جيرمان أكثر من مرة إقناع مبابي بتمديد عقده مع شرط جزائي يفعل في الصيف المقبل بمبلغ 200 مليون يورو، لكن اللاعب رفض الأمر، حيث لا يفكر في أي شيء آخر سوى ارتداء قميص ريال مدريد بحد أقصى الموسم المقبل في صفقة انتقال حر أو هذا الصيف.

وأشارت "ماركا" إلى أن لويس كامبوس، المدير الرياضي للفريق قد تولى زمام المبادرة في الاجتماع بين اللاعب والإدارة، وأوضح لممثلي اللاعب العرض الجديد لتمديد عقده، لكن مبابي رفض العرض ليضع النادي في حرج مرة أخرى.



كما أكدت أن ريال مدريد بدأ استعداداته لاستقبال كيليان مبابي كلاعب جديد للفريق الملكي من خلال فيديوهات وطريقة تقديمه للإعلام والجماهير.

لكن الصحيفة تراجعت موضحة أن هذه الأمور لا تعني تأكد انتقاله للريال هذا الصيف، لأن النادي فعل نفس الشيء في الصيف الماضي وانتهى الأمر بتجديد عقد كيليان مع باريس.

وانتشر أمس الثلاثاء، فيديو بثه برنامج رياضي في قناة "قول" عبر منصاته الرقمية، ظهر خلاله سحب القمصان الخاصة بالنجم الفرنسي من متجر النادي الرسمي، إضافة إلى إزالة صورته من استاد "حديقة الأمراء"، في إشارة إلى اقتراب رحيله خارج أسوار بطل الدوري الفرنسي، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات الموسم الجديد. (العربية)