إنييستا يكشف.. لهذا السبب لم يتم الاتحاق بميسي

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كشف النجم السابق لمنتخب إسبانيا وبرشلونة أندريس إنييستا سبب اختياره اللعب في الإمارات وعدم التحاقه بزميله السابق ليونيل ميسي في إنتر ميامي الأميركي.وقال إنييستا خلال مؤتمر صحفي لنادي الإمارات: "المرافق والبنية التحتية في الإمارات رائعة.. لدينا مشروع مثير هنا، وسأبذل قصارى جهدي كلاعب لمساعدة فريقي الجديد. أنا هنا لألعب كرة قدم جيدة ولأحقق نتائج جيدة، وهذا سيسمح لي أيضا بالعمل مع لاعبي الأكاديمية.. سأعمل على نقل خبرتي للاعبين الشباب.ورداً على سؤال بشأن سبب تفضيله الإمارات وعدم الانتقال إلى الدوري الأميركي، أوضح لاعب برشلونة السابق أنه اقتنع أكثر بـ"مشروع النادي، ورغبة الفريق في ضمه لصفوفه".وتابع: "لقد كشفوا لي مشروعهم المستقبلي ويسعدني أن أكون جزءا منه.. إنه أمر مهم للغاية بالنسبة لي".