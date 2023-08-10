سان جيرمان يفسخ عقد نيمار.. تفاصيل الساعات الحاسمة

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وأضافت: "النادي الباريسي وضع ضمن خططه إمكانية فسخ التعاقد مع نيمار، حتى يوفر الفترة المتبقية في عقد اللاعب وهي موسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث".

وتابعت: "سان جيرمان يواجه صعوبة في بيع اللاعب البرازيلي إذ لن يجد نادياً يدفع مقابل مادي كبير إلى جانب تحمل راتبه سوى أحد الأندية السعودية".

واختتمت: "والد اللاعب، ومستشاريه، سيتوجهون إلى العاصمة الفرنسية باريس لإيجاد الحل المناسب لهذه الأزمة، خاصة أن القرار الأقرب للتنفيذ هو أن النجم البرازيلي لن يرتدي قميص باريس سان جيرمان مرة أخرى، وأن إدارة النادي جادة في الخطوة التي اتخذتها".

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن أن باريس سان جيرمان قد يتجه إلى فسخ عقد نجم الفريق نيمار جونيور بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني في الموسم المقبل.قالت الصحيفة إن "المدرب الإسباني لويس إنريكي، والمستشار الرياضي لويس كامبوس التقيا مع الدولي البرازيلي"، مؤكدان أنه ليس في خطط النادي المستقبلة، وأنه يحتاج لإيجاد ناد جديد هذا الصيف.