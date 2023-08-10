جماهير يوفنتوس الإيطالي تقتحم الملعب.. وترد "الصفعة" للوكاكو مهاجم تشيلسي (فيديو)

وجه جمهور نادي يوفنتوس الإيطالي رسائل ضد البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي، خلال مباراة ودية للسيدة العجوز.



وخاض اليوفي ودية ضد فريق الشباب في النادي على ملعب "أليانز ستاديوم"، وشهد اللقاء حضورا جماهيريا في المدرجات، وظل جمهور يوفنتوس يردد طوال المباراة: "لا نريد لوكاكو"، قبل أن يقتحم أرضية الملعب، وفقا لموقع "فوتبول إيطاليا".

🚨⤵️ Juventus fans making their feelings clear on Romelu Lukaku today as they played a training match…



🇮🇹 "Noi Lukaku non lo vogliamo!"

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 "We don't want Lukaku!" pic.twitter.com/G4dxLIniAN — EuroFoot (@eurofootcom) August 9, 2023 Advertisement



وجاء التصرف الأخير للجماهير استمرارا لحملة انطلقت منذ أسابيع، إذ كانت البداية بعرض لافتة معارضة لقدومه، علاوة على الحملات الإلكترونية التي تقودها على مواقع التواصل الاجتماعي.





ويقترب مهاجم إنتر ميلانو السابق لوكاكو من الانتقال إلى يوفنتوس من تشيلسي مع الموافقة بالفعل على الشروط الشخصية مع البيانكونيري عبر صفقة تبادلية مع تشيلسي، ينتقل بموجبها دوسان فلاهوفيتش، مهاجم السيدة العجوز إلى البلوز وسيوقع صفقة لمدة ثلاث سنوات، مع خيار لمدة عام إضافي. وجاء التصرف الأخير للجماهير استمرارا لحملة انطلقت منذ أسابيع، إذ كانت البداية بعرض لافتة معارضة لقدومه، علاوة على الحملات الإلكترونية التي تقودها على مواقع التواصل الاجتماعي.ويقترب مهاجم إنتر ميلانو السابق لوكاكو من الانتقال إلى يوفنتوس من تشيلسي مع الموافقة بالفعل على الشروط الشخصية مع البيانكونيري عبر صفقة تبادلية مع تشيلسي، ينتقل بموجبها دوسان فلاهوفيتش، مهاجم السيدة العجوز إلى البلوز وسيوقع صفقة لمدة ثلاث سنوات، مع خيار لمدة عام إضافي.

وحث مشجع لوكاكو على عدم قول "يحيا يوفي"، في حال انتقاله إلى صفوف يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ورد المهاجم البلجيكي: "لا، أبدا".



وإذا انتقل لوكاكو بالفعل إلى يوفنتوس هذا الصيف، فقد يتلقى المهاجم استقبالا عدائيا من الجماهير، الذين احتجوا أيضا على وصوله المحتمل الشهر الماضي. (روسيا اليوم)