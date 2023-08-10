Advertisement

رياضة

جماهير يوفنتوس الإيطالي تقتحم الملعب.. وترد "الصفعة" للوكاكو مهاجم تشيلسي (فيديو)

Lebanon 24
10-08-2023 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1096262-638272672132172246.jpg
Doc-P-1096262-638272672132172246.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجه جمهور نادي يوفنتوس الإيطالي رسائل ضد البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي، خلال مباراة ودية للسيدة العجوز.

وخاض اليوفي ودية ضد فريق الشباب في النادي على ملعب "أليانز ستاديوم"، وشهد اللقاء حضورا جماهيريا في المدرجات، وظل جمهور يوفنتوس يردد طوال المباراة: "لا نريد لوكاكو"، قبل أن يقتحم أرضية الملعب، وفقا لموقع "فوتبول إيطاليا".
 
 
Advertisement


وجاء التصرف الأخير للجماهير استمرارا لحملة انطلقت منذ أسابيع، إذ كانت البداية بعرض لافتة معارضة لقدومه، علاوة على الحملات الإلكترونية التي تقودها على مواقع التواصل الاجتماعي.


ويقترب مهاجم إنتر ميلانو السابق لوكاكو من الانتقال إلى يوفنتوس من تشيلسي مع الموافقة بالفعل على الشروط الشخصية مع البيانكونيري عبر صفقة تبادلية مع تشيلسي، ينتقل بموجبها دوسان فلاهوفيتش، مهاجم السيدة العجوز إلى البلوز وسيوقع صفقة لمدة ثلاث سنوات، مع خيار لمدة عام إضافي.
 
وحث مشجع لوكاكو على عدم قول "يحيا يوفي"، في حال انتقاله إلى صفوف يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ورد المهاجم البلجيكي: "لا، أبدا".

وإذا انتقل لوكاكو بالفعل إلى يوفنتوس هذا الصيف، فقد يتلقى المهاجم استقبالا عدائيا من الجماهير، الذين احتجوا أيضا على وصوله المحتمل الشهر الماضي. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:54 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2023-08-10
08:00 | 2023-08-10
03:00 | 2023-08-10
01:50 | 2023-08-10
23:00 | 2023-08-09
16:00 | 2023-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24