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رياضة

تأجيل أول ظهور لميسي في الدوري الأميركي.. والسبب؟

Lebanon 24
10-08-2023 | 11:00
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أعلن مسؤولو الدوري الأميركي أن انطلاقة ليونيل ميسي في الدوري المحلي، ستتأجل لبعض الوقت بسبب تأهل فريقه إنتر ميامي إلى دور الثمانية بكأس الدوري الأميركي-المكسيكي.

وأعلن نادي إنتر ميامي رسميا عن تأجيل مباراته أمام شارلوت إف سي، والتي كانت ستقام يوم 20 آب في الجولة 23 في الدوري المنتظم للمنطقة الشرقية ضمن منافسات موسم 2023 في الدوري الأميركي.
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وقال إنتر ميامي عبر حسابه على موقع "تويتر": "تم تأجيل مباراتنا في الموسم المنتظم ضد شارلوت إف سي والتي كانت مقررة يوم 20 آب إلى تاريخ لاحق بسبب التقدم في كأس الدوريات الأميركية".

وأضاف: "التذاكر التي تم شراؤها من أجل المباراة التي كانت مقررة في 20 آب سيتم استخدامها بصورة طبيعية في التاريخ الجديد الذي ستقام فيه المباراة".


بدورها، قالت رابطة الدوري الأميركي: "حتى الآن يبدو أن المباراة الأولى لميسي في الدوري ستكون أمام نيويورك رد بولز يوم 26 آب".

وسيواجه إنتر ميامي وشارلوت بعضهما البعض يوم الجمعة على ملعب "درايف بينك" في ميامي في ربع نهائي كأس الدوري، وسيخوض الفائز على الأقل، نصف النهائي ومباراة تحديد صاحب المركز الثالث، المقرر إجراؤها في 19 آب الجاري. (روسيا اليوم)
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