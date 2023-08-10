بعد مفاوضات طويلة.. "بايرن ميونخ" يتوصل إلى اتفاق لضم هاري كين

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أكدت تقارير صحفية، أنّ نادي بايرن ميونخ الألماني توصل إلى اتفاق مع توتنهام هوتسبير، للتعاقد مع هاري كين في نافذة الانتقالات الصيفية الراهنة.وحسب صحيفة "ذا أثلتيك بريطانيا"، فإن توتنهام وافق على عرض بايرن ميونخ بما يزيد عن 100 مليون يورو (86.4 مليون جنيه إسترليني)، مُشيرة إلى أنّه يتعين على كين الآن تقرير ما إذا كان سينتقل إلى النادي البافاري من عدمه.وتابعت الصحيفة قولها: "بايرن سيقدم راتبًا للمهاجم الإنكليزي قيمته 25 مليون جنيه إسترليني لكل موسم؛ أي ما يعادل 480 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو ما يزيد عن ضعف راتبه الأساسي الحالي، وذلك بعقد مدته أربع سنوات".وسبق للنادي الألماني تقديم 3 عروض كان آخرها العرض الذي تخطى 100 مليون يورو، والذي رفضه توتنهام في البداية، قبل أن يغير مسؤولو النادي الإنكليزي موقفهم، ليصبح القرار الآن في يد كين.وأضافت الصحيفة: "هناك شكوك حول قبول هاري كين العرض المقدم من بايرن ميونخ، خاصة مع معلومات استمتاعه بالتدريب تحت قيادة المدرب الجديد أنجي بوستيكوغلو، الذي يتبنى أسلوبًا هجوميًا وتوسعيًا أكثر بكثير مما فعله سلفه أنطونيو كونتي خلال الموسمين السابقين".