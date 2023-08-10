29
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
29
o
زحلة
33
o
بعلبك
32
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد مفاوضات طويلة.. "بايرن ميونخ" يتوصل إلى اتفاق لضم هاري كين
Lebanon 24
10-08-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت تقارير صحفية، أنّ نادي بايرن ميونخ الألماني توصل إلى اتفاق مع توتنهام هوتسبير، للتعاقد مع هاري كين في نافذة الانتقالات الصيفية الراهنة.
وحسب صحيفة "ذا أثلتيك بريطانيا"، فإن توتنهام وافق على عرض بايرن ميونخ بما يزيد عن 100 مليون يورو (86.4 مليون جنيه إسترليني)، مُشيرة إلى أنّه يتعين على كين الآن تقرير ما إذا كان سينتقل إلى النادي البافاري من عدمه.
Advertisement
وتابعت الصحيفة قولها: "بايرن سيقدم راتبًا للمهاجم الإنكليزي قيمته 25 مليون جنيه إسترليني لكل موسم؛ أي ما يعادل 480 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو ما يزيد عن ضعف راتبه الأساسي الحالي، وذلك بعقد مدته أربع سنوات".
وسبق للنادي الألماني تقديم 3 عروض كان آخرها العرض الذي تخطى 100 مليون يورو، والذي رفضه توتنهام في البداية، قبل أن يغير مسؤولو النادي الإنكليزي موقفهم، ليصبح القرار الآن في يد كين.
وأضافت الصحيفة: "هناك شكوك حول قبول هاري كين العرض المقدم من بايرن ميونخ، خاصة مع معلومات استمتاعه بالتدريب تحت قيادة المدرب الجديد أنجي بوستيكوغلو، الذي يتبنى أسلوبًا هجوميًا وتوسعيًا أكثر بكثير مما فعله سلفه أنطونيو كونتي خلال الموسمين السابقين".
وكان الفريق البافاري يبحث عن مهاجم منذ رحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني في نهاية موسم 2021-22، بعدما سجل في صفوفه 344 هدفا في 375 مباراة.
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو جديد للمسلحين في الكحالة.. شاهدوا لحظة إطلاق النار!
Lebanon 24
فيديو جديد للمسلحين في الكحالة.. شاهدوا لحظة إطلاق النار!
13:55 | 2023-08-09
09/08/2023 01:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات عن توتر الكحالة.. إطلاق نار وفيديوهات ترصد ما جرى بسبب "شاحنة"
Lebanon 24
آخر المعلومات عن توتر الكحالة.. إطلاق نار وفيديوهات ترصد ما جرى بسبب "شاحنة"
13:32 | 2023-08-09
09/08/2023 01:32:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تعمل في قناة الـ OTV.. هكذا علّقت ابنة الراحل فادي بجاني على حادثة الكحالة (صور)
Lebanon 24
تعمل في قناة الـ OTV.. هكذا علّقت ابنة الراحل فادي بجاني على حادثة الكحالة (صور)
02:54 | 2023-08-10
10/08/2023 02:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالإسم والصورة.. من هو الشخص الذي نعاه "حزب الله" إثر حادثة الكحالة؟
Lebanon 24
بالإسم والصورة.. من هو الشخص الذي نعاه "حزب الله" إثر حادثة الكحالة؟
15:55 | 2023-08-09
09/08/2023 03:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
جريحٌ من "الحزب" بحالة خطيرة.. مصادر تكشف الجهة المسؤولة عن "شاحنة الكحالة"
Lebanon 24
جريحٌ من "الحزب" بحالة خطيرة.. مصادر تكشف الجهة المسؤولة عن "شاحنة الكحالة"
14:14 | 2023-08-09
09/08/2023 02:14:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:00 | 2023-08-10
تأجيل أول ظهور لميسي في الدوري الأميركي.. والسبب؟
05:30 | 2023-08-10
جماهير يوفنتوس الإيطالي تقتحم الملعب.. وترد "الصفعة" للوكاكو مهاجم تشيلسي (فيديو)
03:00 | 2023-08-10
سان جيرمان يفسخ عقد نيمار.. تفاصيل الساعات الحاسمة
01:50 | 2023-08-10
إنييستا يكشف.. لهذا السبب لم يتم الاتحاق بميسي
23:00 | 2023-08-09
"وست هام" يقترب من التعاقد مع ماغواير
16:00 | 2023-08-09
هل يبقى فولكروغ مع "فيردر بريمن"؟
فيديو
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
03:13 | 2023-08-08
10/08/2023 18:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
00:03 | 2023-08-07
10/08/2023 18:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
01:59 | 2023-08-05
10/08/2023 18:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24