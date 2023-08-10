صدمة للريال قبل انطلاقة الموسم.. هذا ما حدث لكورتوا

تلقى ريال مدريد صدمة كبيرة قبيل بدء الموسم الكروي الجديد، إثر تعرض حارسه البلجيكي تيبو كورتوا إلى إصابة خطيرة على مستوى الركبة.



وقال النادي الملكي إن حارسه البالغ من العمر 31 عاما، تعرض لتمزق على مستوى الرباط الصليبي في ركبته اليسرى.

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وأوضح النادي أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة.

وكشفت "ماركا" أن هناك 5 بدائل محتملة لكورتوا:



- دي خيا: دي خيا بدون فريق حاليا، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنكليزي.

- كيبا أريزابالاغا: خيار آخر، لكنه أكثر تعقيدا وتكلفة. قد يغادر تشيلسي هذا الصيف، لكن بايرن ميونيخ بدأ بالفعل محادثات للتعاقد معه.

- ياسين بونو: وضع إشبيلية حارسه المغربي للبيع مقابل ما لا يقل عن 20 مليون يورو، لكن حتى الآن لم تصل أي عروض مغرية.

- جيورجي مامارداشفيلي: فالنسيا أيضا قرر التخلي عن مامارداشفيلي مقابل 15 مليون على الأقل.

- دومينيك ليفاكوفيتش: ما يزال في دينامو زغرب، الذي يرفض بيعه مقابل أقل من 12 مليون يورو. (سكاي نيوز عربية وعربي 21)