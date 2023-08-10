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رياضة

"الفيفا" يعاقب نجمة منتخب إنكلترا.. ما السبب؟

Lebanon 24
10-08-2023 | 23:00
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أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، المهاجمة الإنكليزية لورين جيمس، بسبب تلقيها بطاقة حمراء لدوسها على ظهر النيجيرية ميشال ألوزي في ثمن نهائي كأس العالم للسيدات.

وطردت المهاجمة الإنكليزية البالغة 21 عاما، في الدقيقة 87 خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين في بريزبين الاثنين الماضي، وانتهت بفوز بطلات أوروبا بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الأصلي والإضافي.
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وتغيب جيمس عن المواجهة المقبلة لمنتخب "اللبؤات الثلاث" أمام كولومبيا في ربع النهائي في سيدني السبت، وعن الدور نصف النهائي، ولكن ستكون قادرة على الالتحاق بصفوف منتخب بلادها في حال نجحت إنكلترا في بلوغ المباراة النهائية المقررة في 20 من الشهر الحالي.
 
وكانت جيمس اعتذرت من ألوزي على ما بدر منها، وكتبت عبر صفحتها على تويتر "كل الحب والاحترام لك".

وتابعت "أنا متأسفة لما حصل".

وردت ألوزي على ما نشرته الإنجليزية "كل الاحترام إلى لورين جيمس". (روسيا اليوم) 
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