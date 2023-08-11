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رياضة

الكشف عن طبيعة إصابة أمير سعود.. وهل يغيب عن كأس العالم؟

Lebanon 24
11-08-2023 | 00:00
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خسر المنتخب اللبناني لكرة السلة مباراته الودية أمام نظيره الكاميروني 109 100، في معسكره الإعدادي لنهائيات كأس العالم في تركيا.

وخاض رجال الأرز اللقاء بغياب سيرجيو درويش، والمجنس أومري سبيلمان، وأمير سعود للإصابة.
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وقد أجرى سعود فحوصات طبية بعد إصابته خلال تمارين المنتخب في معسكر تركيا، وأكدت مصادر خاصة لـ "كووورة"، أن نتيجة الفحوصات بيّنت إصابة سعود بتمزق عضلي، حيث يحتاج للراحة لمدة 10 أيام، على أن يخضع لتدريبات مخصصة خلال هذه الفترة لا تؤثر على إصابته.

وأضافت المصادر أن قرار إشراك اللاعب من عدمه في كأس العالم سوف يتخذ خلال ساعات قليلة.
 
ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس العالم لكرة السلة في 25 آب الجاري.
 
 
 
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