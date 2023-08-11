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رياضة
لتعويض كورتوا المصاب.. ريال مدريد يتابع 3 حراس لضمّهم من بينهم عربي
Lebanon 24
11-08-2023
|
03:05
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بدأ ريال مدريد الموسم الجديد بفقدان حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا الذي تعرض لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي في التدريبات، أمس الخميس.
وسيخضع الحارس البلجيكي لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لفترة طويلة. وتجبر الإصابة التي تعرض لها كورتوا، ريال مدريد، على الدخول لنافذة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل التعاقد مع حارس مرمى جديد، لتعويض غياب الحارس الأصلي.
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ولدى النادي "الملكي" قائمة أولية تتضمن ثلاثة حراس مرمى من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى، يأتي على رأسهم المغربي الدولي ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية، وفقا لتقرير نشرته شبكة "20minutos" الإسبانية.
وتبلغ قيمة بونو السوقية نحو 20 مليون يورو، ولا ويعارض إشبيلية بيعه هذا الصيف، ورأت الشبكة الإسبانية أن بونو يناسب ريال مدريد، لأنه يعرف الدوري الإسباني جيدا، ويتمتع بمستوى جيد.
ورجحت الشبكة أيضا توجه ريال مدريد للتعاقد مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا الذي انتهى عقده مع مانشستر يونايتد.
وان التعاقد مع دي خيا هي أمنية قديمة لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، الذي كان على وشك التوقيع معه في عام 2015 ، لكن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة بسبب واقعة الفاكس الشهيرة (تأخر نادي مانشستر يونايتد في إرسال الوثائق اللازمة لريال مدريد لإتمام الصفقة قبل غلق سوق الانتقالات).
ويأتي ضمن المرشحين أيضا للانضمام لريال مدريد، الحارس الإسباني الآخر كيبا أريزابالاغا، حارس مرمى تشيلسي. (روسيا اليوم)
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