"برشلونة" في حالة طوارئ.. ماذا يحدث في هذا النادي؟

دخل "برشلونة" الإسباني في حالة طوارئ، بسبب الأنباء التي انتشرت حول اهتمام أحد الأندية السعودية، بالتعاقد مع مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي نجم "بايرن ميونخ" السابق، خلال الصيف الحالي.

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وتسعى السعودية التي نجحت في خطف توقيع كريستيانو رونالدو بانتقاله للنصر، ومن بعده كريم بنزيما الذي ذهب الى اتحاد جدة، بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، للتعاقد مع المهاجم البولندي، خلال الصيف الحالي دون الكشف عن اسم الفريق السعودي. وأكدت أن إدارة "برشلونة"، بدأت تشعر بالقلق حيال مستقبل مهاجم الفريق من الاهتمام السعودي، خاصة في ظل الأنباء التي انتشرت أن اللاعب يدرس العرض.

ومؤخراً رفض المهاجم البولندي عروضاً من أندية سعودية عديدة، وقال في تصريحات صحفية، أنه غير مهتم بالانتقال إلى الدوري السعودي، ولا يفكّر في هذا الأمر مطلقاً، وأن لديه أولويات أخرى غير الانتقال للمنطقة العربية.

ووصل ليفاندوفسكي إلى "برشلونة" في صيف العام 2022 بعد 8 أعوام مع "بايرن ميونيخ" الألماني، الذي سجل معه 344 هدفاً ورفع معه لقب دوري أبطال أوروبا. وتأقلم "ليفا" سريعاً في كتالونيا، ليحرز لقب الهدّاف ويساهم في تتويج "برشلونة" بلقب "الليغا". ويرتبط اللاعب البالغ من العمر 34 عاما، بعقد مع "البرسا" حتى 30 حزيران 2026، وسيكون في حينها على مشارف الـ38 من عمره.

وينتظر "برشلونة" قرار روبرت ليفاندوفسكي بشأن العرض السعودي المقدّم إليه، وفي حال رحيله لن يستسلم أبداً، فذلك النادي المتوّج بلقب الدوري الإسباني لن يترك فريقه بدون رأس حربة ومهاجم بارز، وبحسب صحيفة "بيلد" فإن "برشلونة" بالفعل بدأ يجهّز بعض الأسماء تمهيداً للدخول في مفاوضات معها، في حال رحيل ليفاندوفسكي"، مشيرة الى أن ادارة النادي الإسباني ستتحرك لضم الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم "يوفنتوس".

وتابعت: "هناك خيار آخر أمام البارسا، وهو تسريع عملية وصول فيتور روكي قبل موعد قدومه المحدد في شهر كانون الثاني 2024". وكان "برشلونة" قد تعاقد مع روكي هذا الصيف في مقابل 61 مليون يورو، على أن ينضم للفريق الكتالوني مطلع العام المقبل