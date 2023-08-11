Advertisement

رياضة

بعد تسببه في إصابة مروعة.. ما هي عقوبة مارسيلو؟

Lebanon 24
11-08-2023 | 07:52
A-
A+
Doc-P-1096632-638273626012758233.jpg
Doc-P-1096632-638273626012758233.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقف اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" البرازيلي مارسيلو مدافع فلومينينسي 3 مباريات بعد تسببه في إصابة مروعة لمنافسه في كأس ليبرتادوريس ببوينس آيرس، الأسبوع الماضي.

وسيدفع مارسيلو، البالغ 35 عاما، غرامة بقيمة 6 آلاف دولار.
Advertisement

وتسبب النجم البرازيلي بإصابة مروعة لمدافع نادي أرجنتينوس جونيورز بكسر في ساقه اليسرى بعد تدخل مارسيلو، الذي كان يراوغ بالكرة في اتجاه سانشيز قبل أن يمد قدمه ليدهس ساق منافسه ويصيبه بكسر عنيف في مشهد قاس.

وغادر سانشيز الملعب على ناقلة طبية وقال طبيب فريقه، إنه لم يشاهد مثل هذا الكسر في حياته. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:32 | 2023-08-11
04:30 | 2023-08-11
03:05 | 2023-08-11
00:00 | 2023-08-11
23:00 | 2023-08-10
16:00 | 2023-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24