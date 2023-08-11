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رياضة
بعد تسببه في إصابة مروعة.. ما هي عقوبة مارسيلو؟
Lebanon 24
11-08-2023
|
07:52
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أوقف اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" البرازيلي مارسيلو مدافع فلومينينسي 3 مباريات بعد تسببه في إصابة مروعة لمنافسه في كأس ليبرتادوريس ببوينس آيرس، الأسبوع الماضي.
وسيدفع مارسيلو، البالغ 35 عاما، غرامة بقيمة 6 آلاف دولار.
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وتسبب النجم البرازيلي بإصابة مروعة لمدافع نادي أرجنتينوس جونيورز بكسر في ساقه اليسرى بعد تدخل مارسيلو، الذي كان يراوغ بالكرة في اتجاه سانشيز قبل أن يمد قدمه ليدهس ساق منافسه ويصيبه بكسر عنيف في مشهد قاس.
وغادر سانشيز الملعب على ناقلة طبية وقال طبيب فريقه، إنه لم يشاهد مثل هذا الكسر في حياته. (روسيا اليوم)
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