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رياضة

صفقة جديدة... من ضمّ ليفربول؟

Lebanon 24
11-08-2023 | 11:00
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أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الجمعة توصل ناديه لاتفاق مع برايتون أند هوف ألبيون بالتعاقد مع الإكوادوري موزيس كايسيدو، إذ يسعى لزيادة العمق بخط الوسط مع انطلاق موسم الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. (العربية)
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