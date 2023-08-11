كاسترو: الهلال مليء باللاعبين المميزين لكننا نستهدف اللقب

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أبرز لويس كاسترو مدرب النصر السعودي يوم الجمعة الجودة التي يتمتع بها غريمه المحلي الهلال لكنه شدد على أن فريقه يخوض نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم برغبة في الفوز باللقب.وستكون القمة السعودية بين الهلال الذي فرط في صدارة الدوري لصالح الاتحاد في الموسم الماضي، التجربة الأخيرة لهما لاختبار مدى الجاهزية بعد التدعيمات القوية في فترة الانتقالات الصيفية.وتعاقد الهلال مع روبن نيفيز وسيرجي ميلينكوفيش-سافيتش في خط الوسط وكاليدو كوليبالي في الدفاع والمهاجم مالكوم، ليضف إلى جودة الفريق الذي خسر نهائيي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية في الموسم الماضي.وقال المدرب البرتغالي في مؤتمر صحافي عشية مواجهة الهلال في نهائي البطولة العربية للأندية يوم السبت: الفريق المنافس يملك لاعبين مميزين في كافة مراكز اللعب ومباراة الغد لقاء قمة.لكن كاسترو، الذي قاد الفريق لنهائي أول بطولة يخوضها منذ توليه المسؤولية في تموز الماضي، قال إن فريقه يضع اللقب نصب عينيه.وأضاف: سنلعب المواجهة النهائية أمام الهلال من أجل الفوز باللقب.وتابع: تطورنا من مباراة لأخرى في البطولة والفريق لم يتعرض لأي خسارة رغم الإجهاد البدني. (العربية)