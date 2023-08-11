مدرب توتنهام: سنمضي قدماً بدون كين

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بات المهاجم الدولي الإنكليزي هاري كين على وشك الانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني، بحسب ما كشف يوم الجمعة مدربه في توتنهام، الأسترالي أنجي بوستيكوغلو.وتوصل الفريقان إلى اتفاق للتعاقد مع قائد منتخب إنكلترا البالغ 30 عاماً مقابل صفقة ستزيد عن 100 مليون يورو بحسب ما أفادت تقارير صحافية.وسُمح لكين بالسفر إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبي، قبل إتمام صفقة ستكون الأغلى لفريق في الدوري الألماني (بوندسليغا).وقال بوستيكوغلو الذي يستعد لقيادة توتنهام في أول مباراة له في الدوري أمام برنتفورد يوم الأحد "بحسب ما فهمت، فإنها ستحدث (الصفقة). هذا يعطينا بعض الوضوح وسنمضي قدماً بدون هاري".تابع "المعلومات التي بحوزتي هي أن الصفقة وشيكة. لكن كما هو الحال في كل هذه الأشياء، فإنك تترك لنفسك فسحة ما... نخوض تماريننا اليوم بدون هاري". (العربية)