Advertisement

رياضة

مدرب توتنهام: سنمضي قدماً بدون كين

Lebanon 24
11-08-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1096704-638273798580912052.jpg
Doc-P-1096704-638273798580912052.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بات المهاجم الدولي الإنكليزي هاري كين على وشك الانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني، بحسب ما كشف يوم الجمعة مدربه في توتنهام، الأسترالي أنجي بوستيكوغلو.

وتوصل الفريقان إلى اتفاق للتعاقد مع قائد منتخب إنكلترا البالغ 30 عاماً مقابل صفقة ستزيد عن 100 مليون يورو بحسب ما أفادت تقارير صحافية.
Advertisement

وسُمح لكين بالسفر إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبي، قبل إتمام صفقة ستكون الأغلى لفريق في الدوري الألماني (بوندسليغا).

وقال بوستيكوغلو الذي يستعد لقيادة توتنهام في أول مباراة له في الدوري أمام برنتفورد يوم الأحد "بحسب ما فهمت، فإنها ستحدث (الصفقة). هذا يعطينا بعض الوضوح وسنمضي قدماً بدون هاري".

تابع "المعلومات التي بحوزتي هي أن الصفقة وشيكة. لكن كما هو الحال في كل هذه الأشياء، فإنك تترك لنفسك فسحة ما... نخوض تماريننا اليوم بدون هاري". (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:52 | 2023-08-11
14:00 | 2023-08-11
13:08 | 2023-08-11
11:00 | 2023-08-11
07:52 | 2023-08-11
05:32 | 2023-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24