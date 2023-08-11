28
o
بيروت
30
o
طرابلس
33
o
صور
31
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
30
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد عرض خرافي.. كايسيدو يقول "لا" لليفربول
Lebanon 24
11-08-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه الإكوادوري موسيس كايسيدو، نجم برايتون، ضربة قوية لنادي ليفربول، الذي توصل لاتفاق على ضمه هذا الصيف.
ورغم ارتباط كايسيدو بتشيلسي طوال الأسابيع الماضية، إلا أن ليفربول تحرك سريعا، الخميس، وقدم عرضا ضخما (126 مليون يورو)، وأعلن يورغن كلوب مدرب الريدز صباح الجمعة، أن ناديه اتفق فعلا مع برايتون.
Advertisement
وفي الساعات الماضية، خرجت أنباء تفيد برفض الإكوادوري الانتقال إلى الريدز، رغم اتفاق الناديين.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن كايسيدو قال "لا" لليفربول، حيث يرغب في الانضمام إلى تشيلسي وليس أي نادٍ آخر.
وأضافت: "النجم الإكوادوري اختار أن يلتزم بوعوده مع البلوز، والذي أعطاهم كلمة في الأشهر الماضية ووافق على الشروط الشخصية منذ آيار الماضي".
وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي سيقدم عرضا جديدا في الساعات المقبلة، من أجل إقناع برايتون بضمه، بعدما تمسك اللاعب باختيار البلوز.
وختمت: "قرار كايسيدو يأتي لكون المنافسة بوسط البلوز لن تكون قوية مثلما هو الأمر في ليفربول، بجانب أنه يمكن أن يتطور ويحصل على المزيد من الدقائق في تشيلسي". (كووورة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد 93 سنة من تأسيسها... إفلاس سلسلة متاجر شهيرة
Lebanon 24
بعد 93 سنة من تأسيسها... إفلاس سلسلة متاجر شهيرة
06:01 | 2023-08-11
11/08/2023 06:01:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تنبيهٌ عاجل لكل من يريد شراء الدولار في لبنان.. الأمرُ مهم جداً!
Lebanon 24
تنبيهٌ عاجل لكل من يريد شراء الدولار في لبنان.. الأمرُ مهم جداً!
13:46 | 2023-08-11
11/08/2023 01:46:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار جديدة لـ"جوازات السفر".. هكذا أصبحت
Lebanon 24
أسعار جديدة لـ"جوازات السفر".. هكذا أصبحت
14:00 | 2023-08-11
11/08/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع يودي بحياة صبية عشرينية في بيروت!
Lebanon 24
حادث سير مروّع يودي بحياة صبية عشرينية في بيروت!
02:23 | 2023-08-11
11/08/2023 02:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ظهرت فيه كـ"الباربي".. رقص نوال الزغبي يُثير الجدل والجمهور يُهاجمها: مفكره نفسها بالعشرين (فيديو)
Lebanon 24
بفستان ظهرت فيه كـ"الباربي".. رقص نوال الزغبي يُثير الجدل والجمهور يُهاجمها: مفكره نفسها بالعشرين (فيديو)
04:18 | 2023-08-11
11/08/2023 04:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
01:14 | 2023-08-12
فيرمينو يستهل الدوري السعودي بهاتريك للأهلي
00:24 | 2023-08-12
بطولة فرنسا.. ليل ينتزع تعادلا متأخرا أمام نيس
16:52 | 2023-08-11
بنتيجة 2- 1.. "الراسينغ" يفوزُ على "التضامن" في بطولة كرة القدم
16:00 | 2023-08-11
مدرب توتنهام: سنمضي قدماً بدون كين
14:00 | 2023-08-11
كاسترو: الهلال مليء باللاعبين المميزين لكننا نستهدف اللقب
13:08 | 2023-08-11
تهمة الاغتصاب تهاجم نجماً رياضياً جديداً!
فيديو
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
00:48 | 2023-08-12
12/08/2023 08:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
02:05 | 2023-08-11
12/08/2023 08:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
00:33 | 2023-08-11
12/08/2023 08:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24