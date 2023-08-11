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رياضة

بعد عرض خرافي.. كايسيدو يقول "لا" لليفربول

Lebanon 24
11-08-2023 | 23:00
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وجه الإكوادوري موسيس كايسيدو، نجم برايتون، ضربة قوية لنادي ليفربول، الذي توصل لاتفاق على ضمه هذا الصيف.
 
ورغم ارتباط كايسيدو بتشيلسي طوال الأسابيع الماضية، إلا أن ليفربول تحرك سريعا، الخميس، وقدم عرضا ضخما (126 مليون يورو)، وأعلن يورغن كلوب مدرب الريدز صباح الجمعة، أن ناديه اتفق فعلا مع برايتون.
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وفي الساعات الماضية، خرجت أنباء تفيد برفض الإكوادوري الانتقال إلى الريدز، رغم اتفاق الناديين.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن كايسيدو قال "لا" لليفربول، حيث يرغب في الانضمام إلى تشيلسي وليس أي نادٍ آخر.

وأضافت: "النجم الإكوادوري اختار أن يلتزم بوعوده مع البلوز، والذي أعطاهم كلمة في الأشهر الماضية ووافق على الشروط الشخصية منذ آيار الماضي".

وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي سيقدم عرضا جديدا في الساعات المقبلة، من أجل إقناع برايتون بضمه، بعدما تمسك اللاعب باختيار البلوز.

وختمت: "قرار كايسيدو يأتي لكون المنافسة بوسط البلوز لن تكون قوية مثلما هو الأمر في ليفربول، بجانب أنه يمكن أن يتطور ويحصل على المزيد من الدقائق في تشيلسي". (كووورة) 
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