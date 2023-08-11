تهمة الاغتصاب تهاجم نجماً رياضياً جديداً!

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وجهت لمهاجم موناكو، وسام بن يدر، تهم "الاغتصاب، محاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي" على خلفية ارتكابات مزعومة حصلت الشهر الماضي، وفق ما أعلن الادعاء المحلي في نيس، الجمعة.وأكد المدعي العام، كزافييه بونوم، في تموز الماضي "وجود مزاعم اغتصاب من ضحيتين تجاه شخصين".ووفقاً لاذاعة "فرانس أنفو"، اتهمت امرأتان، تبلغان من العمر 19 و20 عاما، ابن يدر، الفرنسي الجنسية والتونسي الأصل، وشقيقه الأصغر "بإرغامهما على ممارسة الجنس" بعد قضاء ليلة سويا.هذا ووجهت لشقيق ابن يدر نفس التهم أيضاً اليوم.وكان ابن يدر، حاضرا اليوم في تدريبات موناكو استعدادا لمباراته في الدوري الفرنسي بعد غد الأحد ضد كليرمون.