بطولة فرنسا.. ليل ينتزع تعادلا متأخرا أمام نيس

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انتزع ليل تعادلا مثيرا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل عن الضائع وذلك أمام مضيفه نيس بنتيجة 1-1، الجمعة، على ملعب أليانز ريفييرا في منافسات المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم.وسجل هدف التقدم لنيس غايتان لابورد (18)، قبل أن يعادل النتيجة بافوديه دياكيتيه (90+5) ليخرج الفريقان بنقطة واحدة من أولى مباريات الموسم الجديد، الذي شهد تقليص عدد الفرق من 20 إلى 18 بعد عقدين من مشاركة 20 فريقا في دوري الدرجة الأولى، وذلك من أجل مساعدة الأندية الفرنسية على أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة في أوروبا من خلال تقليل عدد مباريات الدوري.وجاء هدف التقدم لنيس الذي عين مدربا جديدا هو الايطالي فرانتشيسكو فاريولي، بشكل مبكر عن طريق لابورد (29 عاما)، إثر هجمة مرتدة فتلقى تمريرة حاسمة من النيجيري تيريم موفي ليسدد من داخل المنطقة في الزاوية اليسرى (18).وفيما ظن نيس أنه يتجه نحو انتزاع النقاط الثلاث، باغته دياكيتيه بهدف التعادل من كرة رأسية من مسافة قريبة (90+5).وتتجه الأنظار، السبت، إلى المواجهة الأولى لباريس سان جرمان حامل اللقب في الدوري هذا الموسم أمام لوريان، وذلك بعدما أجرى سلسلة تغييرات في الصيف، كان أبرزها تولي المدرب الإسباني لويس إنريكي زمام الأمور، إضافة إلى رحيل الأرجنتيني، ليونيل ميسي، والإسباني، سيرخيو راموس، وخلافه مع نجمه، كيليان مبابي، الذي ينتهي عقده في صيف عام 2024.