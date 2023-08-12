فيرمينو يستهل الدوري السعودي بهاتريك للأهلي

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ضرب البرازيلي، روبرتو فيرمينو، بقوة في مستهل مشواره في الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك بتسجيله ثلاثية الفوز لفريقه الجديد الأهلي على الحزم 3-1، الجمعة، في المرحلة الأولى على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وسط حضور جماهيري كبير.وحقق لاعب ليفربول الإنكليزي السابق بداية من الأحلام في مستهل مغامرته السعودية وأهدى الأهلي، العائد إلى دوري الأضواء بعد موسم على هبوطه، النقاط الثلاث بهدفين في الدقائق العشر الأولى وآخر في الشوط الثاني حين كانت النتيجة 2-1.وبدأ الأهلي اللقاء بإشراك جميع نجومه الجدد، بدءا بفيرمينو، مرورا بالحارس السنغالي إدوار مندي والجزائري رياض محرز والفرنسي آلان سان-ماكسيمان، وصولا إلى آخر تعاقداته لاعب الوسط العاجي فرانك كيسييه.وضرب الأهلي باكرا وافتتح التسجيل منذ الدقيقة السابعة بكرة رأسية لفيرمينو إثر عرضية من علي مجرشي، قبل أن تتضافر جهود الوافدين الجدد لتسجيل الهدف الثاني.وبدأت الهجمة بعدما انطلق سان-ماكسيمان بالكرة ولعبها إلى الجهة اليمنى لمحرز، فتقدم بها نجم مانشستر سيتي الإنكليزي السابق ولعبها عرضية لتصل إلى فيرمينو الذي تابعها عند القائم البعيد في الشباك (10).وكاد الحزم أن يقلص الفارق بعد خطأ فادح من الحارس مندي لكن سقوط المهاجم بحجة الإعاقة أنهى خطورة الكرة (13).وصوب محرز كرة قوية من ركلة حرة مباشرة لكنها علت العارضة بقليل (21).هدأ اللعب بعد ذلك وغابت الفرصة الخطرة رغم سيطرة الأهلي، حتى أعلن الحكم عن نهاية هذا الشوط بتفوق أهلاوي مستوى ونتيجة.ومع بداية الشوط الثاني، تهيأت فرصة للحزم لكن رأسية البديل نواف الحبشي مرت بجانب القائم (48).ومن هفوة قاتلة من مندي الذي فشل في إبعاد الكرة، نجح الحزم في التسجيل بعدما خطف البرازيلي فينيسيوس غويس "فينا" الكرة ولعبها "ساقطة" داخل المرمى (50).وأضاع الأهلي هدفا محققا عندما تلاعب سان-ماكسيمان بالدفاع ولعب الكرة بجانب القائم (58)، ثم اتبعه محرز بكرة قوية أمسكها الحارس التونسي أيمن دحمان (64).ومن هجمة منسقة، تمكن الأهلي من تسجيل هدف ثالث عندما ارتقى فيرمينو لكرة عرضية من سان-ماكسيمان ولعبها برأسه ليتصدى لها الحارس، لكنها عادت إليه من جديد فوضعها بكل قوة داخل المرمى (72).وكان الحزم قريبا من تسجيل هدف ثان، لكن رأسية محمد الثاني مرت بمحاذاة القائم (81).وفي الوقت بدل الضائع، فوت الأهلي فرصة للتسجيل عندما صوب علي الأسمري الكرة بجانب القائم.