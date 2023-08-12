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رياضة
افتتاح دوري إنكلترا.. هالاند يعود للواجهة من جديد في انتصار سيتي
Lebanon 24
12-08-2023
|
02:26
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لم يهدر إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي أي وقت في افتتاح الموسم الجديد بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم وعاد لهوايته في هز الشباك بتسجيله هدفين ليبدأ حامل اللقب مسيرته بالفوز 3-صفر على حساب بيرنلي الصاعد للدوري الممتاز وذلك على ملعب تيرف مور، الجمعة.
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وضع هالاند، الذي سجل 36 هدفا في الموسم الماضي في الدوري الإنكليزي الممتاز، و52 هدفا إجمالا في جميع المسابقات مع سيتي الفائز بالثلاثية الموسم الماضي، فريقه في المقدمة بعد أربع دقائق.
وتسبب إنهاء مذهل للاعب النرويجي في الدقيقة 36 في تقدم سيتي بهدفين ليسيطر على أجواء اللقاء لكن الجانب السلبي الوحيد في لقاء اليوم بالنسبة لسيتي تمثل في إصابة كيفن دي بروين التي أجبرته على الخروج من الملعب في الشوط الأول.
وسجل رودري الهدف الثالث للسيتي من مسافة قريبة بعد 75 دقيقة في بداية صعبة لبيرنلي العائد لدوري الأضواء والذي يدربه قائد سيتي السابق فينسن كومباني.
وما زاد من مأساة بيرنلي، طرد البديل أنس زروري في الوقت المحتسب بدل الضائع بسبب تدخل عنيف ضد كايل ووكر.
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