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خاص

بعد إصابة كورتوا.. حارس عربي شهير على رادار "ريال مدريد"وعقبة أمام الصفقة!

إيناس القشاط - Inass El Kashat

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Lebanon 24
12-08-2023 | 04:30
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أثارت إصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذعر في كل مكان بـ "ريال مدريد"، سواء بين الجماهير أو المدرب كارلو أنشيلوتي، ف"صخرة الملكي" الذي حمى "الأبيض" لسنوات، تعرّض لإصابة بتمزّق في الرباط الصليبي بركبته اليسرى، وسيغيب على إثرها عن الملاعب لفترة طويلة تصل إلى 8 أشهر. وبدأت الأسماء المطروحة تتدافع بقوّة من أجل تعويض "حامي العرين" كورتوا خلال "الميركاتو" الصيفي الحالي، وقد برز اسم الحارس المغربي ياسين بونو كأحد البدلاء المحتملين، إلى جانب دافيد دي خيا وكيلور نافاس وآخرين. 
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ورغم وجود أندري لونين في حزمة "الريال"، لكنه لا يمتّع أنصار "الملكي" بالثقة اللازمة، لذلك يعتبر بونو الخيار المُفضّل بالنسبة لمسؤولي نادي "ريال مدريد" من أجل تعويض البلجيكي.
 
ووفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن بونو يحظى بشعبية كبيرة داخل "الريال"، ويراه الطاقم الفنّي الخيار الأنسب للتعاقد معه خلال الأيام القليلة المقبلة من سوق الانتقالات الصيفي الحالي، نظراً لملفه الشخصي ذي القيمة العالية، ولأنه معتاد على خوض التحدّيات الكبيرة، اذ سبق وتألّق برفقة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022، وساهم في تتويج فريقه "إشبيلية" بمسابقة الدوري الأوروبي في مناسبتين 2020 و2023. 
ورغم أن ياسين يستحق الانتقال الى "العملاق الأبيض"، لكن أنشيلوتي ألمح الى أن النادي حالياً ليس بحاجة الى حارس، وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة "أتلتيك بيلباو" في الدوري الإسباني: "صحيح أننا نثق في لونين لكن علينا أن نرى إذا ما كان بإمكاننا الحصول على توقيع حارس آخر في الأيام المتبقية من السوق، لكن إلى الآن حارسنا هو لونين ولدينا حارس احتياطي ثالث (فران) يبلغ من العمر 17 عاماً". 
 
"الملكي" تحرّك.. ولكن هناك عقبة! 
يبدو أن "ريال مدريد" تحرّك بالفعل من أجل ضم بونو، فقد كشفت صحيفة "آس" أن النادي "الأندلسي" يطلب قيمة 20 مليون يورو من أجل التخلّي عن خدمات الحارس البالغ من العمر 32 عاماً، ولكن مشاركته مع منتخب "أسود الأطلس" في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة إقامتها في الفترة الممّتدة بين 13 كانون الثاني وحتى 12 شباط المُقبلين، واحتمال غيابه عن "الميرنغي" خلال تلك الفترة، يهدّد انتقاله إلى قلعة "سانتياغو بيرنابيو". 
وينتهي عقد بونو مع نادي "إشبيلية" في عام 2025 بشرط جزائي قيمته 50 مليون يورو، ولكن النادي "الأندلسي" لن يمانع رحيله في مقابل وصول عرض مناسب، مع العلم أن اسم الحارس المغربي ارتبط في الفترة الأخيرة بالعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، على غرار "توتنهام هوتسبيرز" الإنكليزي، "باريس سان جيرمان" الفرنسي، "إنتر ميلان" الإيطالي، بالإضافة إلى بايرن ميونخ الألماني. وأيضاً كان بونو مقدماً على خطوة الانتقال إلى المملكة العربية السعودية، لكن "ريال مدريد" دخل على الخط بعد إصابة تيبو. 

كورتوا
 
 كورتوا

بونو
 
بونو
 


 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

رياضة

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إيناس القشاط - Inass El Kashat

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