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رياضة

معركة الانتقالات تشعل "موقعة" ليفربول وتشيلسي في بريميرليغ

Lebanon 24
12-08-2023 | 03:54
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قبل موقعتهما المنتظرة، الأحد، في قمة الأسبوع الأول من الإنكليزي الممتاز لكرة القدم (برميرليغ)، تصاعدت المعركة بين ناديي تشيلسي وليفربول في سوق الانتقالات، من أجل الحصول على خدمات لاعبي الوسط مويسيس كايسيدو وروميو لافيا.
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حاول تشيلسي على مدار الأشهر الماضية حسم صفقة انتقال لاعب وسط برايتون كايسيدو، ورغم موافقة اللاعب الإكوادوري على تفاصيل الانضمام للنادي اللندني، لم تتوصل إدارتا الناديين لاتفاق حول المبلغ المطلوب لإنهاء الانتقال.

وعلى نفس المنوال كان نادي ليفربول، يحاول على مدار أسابيع، وأرسل بالفعل عروضًا رسمية لنادي ساوثهامبتون من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الشاب لافيا، لكن أيضًا كان السعر المطلوب من ناديه هو العائق أمام إتمام الصفقة.
والجمعة، فاجأ ليفربول الجميع، بحسب صجيفة "غارديان" البريطانية، وقرر تقديم عرض قياسي بقيمة 140 مليون دولار (110 مليون جنيه إسترليني) للتعاقد مع كايسيدو، وبالفعل قبل برايتون العرض المقدم لصاحب الواحد والعشرين عامًا.

وقال مدرب ليفربول، يورغن كلوب، الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة تشيلسي، إن ناديه توصل بالفعل لاتفاق مع برايتون حول ضم كايسيدو.

لكن اللاعب الذي ضغط لأشهر على برايتون من أجل إتمام انتقاله لتشيلسي، قرر الالتزام باتفاقه معهم. وبحسب الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، فقد أبلغ كايسيدو ليفربول أنه "يريد الانضمام إلى تشيلسي".

وذكرت "غارديان" أن "تشيلسي يجهز عرضا لتقديمه إلى برايتون، يفوق المبلغ المقدم من ليفربول"، لافتة إلى أن "اللاعب موجود في لندن منذ 48 ساعة، في انتظار إتمام الانتقال".
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