32
o
بيروت
34
o
طرابلس
29
o
صور
35
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
36
o
النبطية
39
o
زحلة
38
o
بعلبك
34
o
بشري
33
o
بيت الدين
39
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
رسميا.. باريس سان جرمان يضم ديمبلي من برشلونة
Lebanon 24
12-08-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن ناديا برشلونة وباريس سان جيرمان، السبت، انتقال المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي إلى بطل فرنسا بعقد لمدة 5 سنوات قادما من بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وقال برشلونة الإسباني إنه توصل لاتفاق لانتقال ديمبلي إلى باريس سان جرمان مقابل 50.4 مليون يورو (55.16 مليون دولار).
Advertisement
وكان ديمبلي (26 عاما) قد جدد عقده مع العملاق الإسباني العام الماضي حتى حزيران 2024 بعد انتهاء عقده السابق.
وفاز بالدوري الإسباني 3 مرات وكأس ملك إسبانيا مرتين في 6 سنوات. (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
تنبيهٌ عاجل لكل من يريد شراء الدولار في لبنان.. الأمرُ مهم جداً!
Lebanon 24
تنبيهٌ عاجل لكل من يريد شراء الدولار في لبنان.. الأمرُ مهم جداً!
13:46 | 2023-08-11
11/08/2023 01:46:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة نادين نجيم حديث الجمهور.. رقصت داخل حوض السباحة ووالدتها: "يا مشحرة" (فيديو)
Lebanon 24
إبنة نادين نجيم حديث الجمهور.. رقصت داخل حوض السباحة ووالدتها: "يا مشحرة" (فيديو)
13:11 | 2023-08-11
11/08/2023 01:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار جديدة لـ"جوازات السفر".. هكذا أصبحت
Lebanon 24
أسعار جديدة لـ"جوازات السفر".. هكذا أصبحت
14:00 | 2023-08-11
11/08/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار جداً عن "الباسبور" في لبنان.. هذا ما سيجري أواخر آب
Lebanon 24
خبرٌ سار جداً عن "الباسبور" في لبنان.. هذا ما سيجري أواخر آب
13:29 | 2023-08-11
11/08/2023 01:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباءٌ عن هزّات أرضية تضرب لبنان.. إليكم حقيقة ذلك
Lebanon 24
أنباءٌ عن هزّات أرضية تضرب لبنان.. إليكم حقيقة ذلك
11:29 | 2023-08-11
11/08/2023 11:29:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:30 | 2023-08-12
بعد إصابة كورتوا.. حارس عربي شهير على رادار "ريال مدريد"وعقبة أمام الصفقة!
04:18 | 2023-08-12
بايرن ميونيخ يعلن ضم هاري كين.. وفيديو وداعي مؤثر
03:54 | 2023-08-12
معركة الانتقالات تشعل "موقعة" ليفربول وتشيلسي في بريميرليغ
02:26 | 2023-08-12
افتتاح دوري إنكلترا.. هالاند يعود للواجهة من جديد في انتصار سيتي
01:14 | 2023-08-12
فيرمينو يستهل الدوري السعودي بهاتريك للأهلي
00:24 | 2023-08-12
بطولة فرنسا.. ليل ينتزع تعادلا متأخرا أمام نيس
فيديو
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
00:48 | 2023-08-12
12/08/2023 17:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
02:05 | 2023-08-11
12/08/2023 17:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
00:33 | 2023-08-11
12/08/2023 17:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24