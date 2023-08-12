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رياضة

رسميا.. باريس سان جرمان يضم ديمبلي من برشلونة

Lebanon 24
12-08-2023 | 08:00
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أعلن ناديا برشلونة وباريس سان جيرمان، السبت، انتقال المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي إلى بطل فرنسا بعقد لمدة 5 سنوات قادما من بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقال برشلونة الإسباني إنه توصل لاتفاق لانتقال ديمبلي إلى باريس سان جرمان مقابل 50.4 مليون يورو (55.16 مليون دولار).
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وكان ديمبلي (26 عاما) قد جدد عقده مع العملاق الإسباني العام الماضي حتى حزيران 2024 بعد انتهاء عقده السابق.

وفاز بالدوري الإسباني 3 مرات وكأس ملك إسبانيا مرتين في 6 سنوات. (سكاي نيوز عربية) 
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