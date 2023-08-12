رسميا.. باريس سان جرمان يضم ديمبلي من برشلونة

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أعلن ناديا برشلونة وباريس سان جيرمان، السبت، انتقال المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي إلى بطل فرنسا بعقد لمدة 5 سنوات قادما من بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.وقال برشلونة الإسباني إنه توصل لاتفاق لانتقال ديمبلي إلى باريس سان جرمان مقابل 50.4 مليون يورو (55.16 مليون دولار).وكان ديمبلي (26 عاما) قد جدد عقده مع العملاق الإسباني العام الماضي حتى حزيران 2024 بعد انتهاء عقده السابق.وفاز بالدوري الإسباني 3 مرات وكأس ملك إسبانيا مرتين في 6 سنوات. (سكاي نيوز عربية)