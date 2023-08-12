ميسي يقود إنتر ميامي لنصف نهائي كأس الرابطتين

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رفع النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي رصيده إلى 8 أهداف في 5 مباريات مع فريقه الجديد إنتر ميامي، وقاده إلى فوز سهل على ضيفه تشارلوت 4-0، الجمعة، في فورت لودردايل، فلوريدا، ضمن ربع نهائي مسابقة كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية لكرة القدم.وختم بطل العالم المتوّج 7 مرات بجائزة الكرة الذهبية، المباراة بهدف رابع من مسافة قريبة، بعد تمريرة من المهاجم الإكوادوري ليوناردو كامبانا (86).تقدّم ميامي مبكراً من ركلة جزاء ترجمها المهاجم الفنزويلي جوزيف مارتينيس (12)، ثم عزّز الفارق عبر روبرت تايلور (32).وحصد إنتر الهدف الثالث من نيران صديقة عبر الفرنسي أديلسون مالاندا، الذي كان يحاول إبعاد تمريرة متجهة نحو ميسي (78).وخاض ميسي مباراة هادئة نوعاً ما، تابعها من المدرجات مدرب منتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، الذي أحرز معه لقب مونديال قطر في كانون الأول الماضي. (سكاي نيوز عربية)