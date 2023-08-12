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رياضة

مباريات الدوري السعودي... اين يمكن متابعتها؟

Lebanon 24
12-08-2023 | 12:00
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ستنقل شبكة فوكس سبورتس مباريات الدوري السعودي لكرة القدم، في الولايات المتحدة.

وستطلق فوكس عملية النقل الاثنين بمبارتين لكل من النصر الذي يضمّ الهداف البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، والاتحاد الذي تعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة أفضل لاعب في العالم لعام 2022.
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وقال مصدر مطلع لوكالة فرانس برس إن عقد فوكس مع الدوري السعودي يمتد لمئة مباراة هذا الموسم، ولحقوق اللغتين الإنكليزية والفرنسية.

وستنقل المباريات قنوات فوكس سبورتس 2، فوكس ديبورتيس وفوكس سوكر بلاس.

وبعد قدوم رونالدو في يناير الماضي، عقدت الأندية السعودية مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة صفقات باذخة لضم أبرز نجوم كرة القدم العالمية، خصوصاً المخضرمين منهم، على غرار السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي فابينيو، والإنكليزي جوردان هندرسون، والفرنسي نغولو كانتي والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.(الحرة) 
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