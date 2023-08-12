في مونديال السيدات... "اللبؤات" يكملن عقد مربع الذهب

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بلغت إنكلترا، بطلة أوروبا، نصف نهائي كأس العالم للسيدات في كرة القدم، بفوزها على كولومبيا 2-1 السبت في سيدني، فضربت موعدا مع أستراليا صاحبة الأرض.ووضعت ليسي سانتوس المنتخب الأميركي الجنوبي في المقدمة قبل استراحة الشوطين (44)، لكن "اللبؤات" قلبن النتيجة بهدفين حملا توقيع لورين هيمب (45+7) وأليسيا روسّو (63).وفي وقت سابق من اليوم، بلغت أستراليا مربع الذهب للمرة الأولى في تاريخها بفوزها على فرنسا بركلات الترجيح 7-6 بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف.وأهدرت الفرنسيات أربع ركلات ترجيحية مقابل ثلاث لأستراليا التي تستضيف البطولة مع نيوزيلندا.وفي نصف النهائي الثاني تلتقي إسبانيا، التي تأهلت لأول مرة في تاريخها إلى مربع الذهب، مع السويد التي تجاوزت المنتخب الأميركي بركلات الترجيح.(الحرة)