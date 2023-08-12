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رياضة

بديل كورتوا... هذا ما قرره ريال مدريد

Lebanon 24
12-08-2023 | 14:00
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بات ريال مدريد قريبا من التعاقد مع الحارس الدولي كيبا أريزابالاغا من تشلسي الإنجليزي، لتعويض غياب البلجيكي تيبو كورتوا الذي تعرض لإصابة ستبعده عن معظم فترات الموسم، وفقما ذكرت تقارير إسبانية، السبت.
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وتعرض كورتوا (28 عاما) لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى خلال التدريبات الخميس، وسيخضع لجراحة خلال أيام.

وارتبط أريزابالاغا، حارس أتلتك بلباو الإسباني السابق الذي انتقل إلى تشلسي مقابل مبلغ قياسي لحارس مرمى قدره 80 مليون يورو في 2018، ببايرن ميونيخ الألماني منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية.

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ووفقا للعديد من وسائل الإعلام الإسبانية، سيحاول ريال مدريد الحصول على خدماته على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء من النادي اللندني.

وارتبط النادي الملكي أيضا بالدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني، علما أنه سيفقد خدماته في يناير وفبراير المقبلين لانشغاله بكأس الأمم الإفريقية.

ويطالب إشبيلية بأكثر من 20 مليون يورو مقابل بونو، بينما أنفق ريال مبالغ كبيرة على الدولي الإنجليزي جود بلنغهام (103 ملايين يورو)، والتركي الشاب أردا غولر (20 مليون).

وقال المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن ريال مدريد لا يتطلع إلى التعاقد مع حارس مرمى جديد، على أن يقف الشاب الأوكراني أندريه لونين بين الخشبات الثلاث السبت، في أول مباراة بالدوري هذا الموسم ضد بلباو.(سكاي نيوز عربية) 
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