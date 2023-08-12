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رياضة

رونالدو يحقق لقبه الأول مع "النصر السعودي"

Lebanon 24
12-08-2023 | 15:00
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حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقبه الأول مع النصر السعودي، السبت، منذ وصوله مطلع العام بصفقة مدوية.

وسجل رونالدو هدفين قاد بهما فريقه إلى لقبه الأول في كأس الملك سلمان للأندية (بطولة الأندية العربية)، بعد نهائي سعودي مثير.
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وتفوق النصر في المباراة النهائية على غريمه التقليدي الهلال 2-1 بعد التمديد، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وبدا الهلال في طريقه إلى لقبه الثالث في البطولة بعد أن تقدم عبر البرازيلي ميشايل (51) وإكمال النصر المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 71.

لكن رونالدو عادل الكفة بعد 3 دقائق ليجر المباراة إلى التمديد، حيث أحرز هدف الفوز في الدقيقة 98.

كما توج رونالدو قائد النصر هدافا للبطولة، برصيد 6 أهداف.(سكاي نيوز عربية) 
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