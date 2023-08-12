"باريس سان جيرمان" يستبعد ثلاثة نجوم... اليكم التفاصيل

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استبعد مدرب باريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي، ثلاثة نجوم بارزين من قائمة فريقه لمواجهة لوريان مساء اليوم السبت، في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم.وكما كان متوقعا، استبعد النجم الأول للفريق، الفرنسي الدولي كيليان مبابي الذي يرفض تجديد عقده أو الرحيل هذا الصيف، والبرازيلي نيمار المرتبط بالعودة لفريقه السابق برشلونة، إضافة إلى الدولي الإيطالي ماركو فيراتي، الذي لم يتحدد بعد مستقبله، ما إن كان سيستمر مع نادي العاصمة الفرنسية أم سيرحل وعلى الأرجح لنادي الهلال السعودي.في المقابل، ضمت القائمة كل اللاعبين الجدد الذين ضمهم الفريق الباريسي هذا الصيف وهم المهاجم البرتغالي غونسالو راموش، والسلوفاكي ميلان شكرينيار، والفرنسي لوكا هرنانديز، والأوروغوياني مانويل أوغارتي، والإيطالي شير ندور، والإسباني ماركو أسنسيو، والكوري الجنوبي كانغ-إين لي، والحارس الإسباني أرنو تيناس، ما عدا الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي أعلن النادي الباريسي تعاقده معه بشكل رسمي في وقت سابق اليوم السبت قادما من برشلونة.(RT)