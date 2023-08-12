Advertisement

رياضة

"باريس سان جيرمان" يستبعد ثلاثة نجوم... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
12-08-2023 | 15:27
A-
A+
Doc-P-1097047-638274761968401756.jpeg
Doc-P-1097047-638274761968401756.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger



استبعد مدرب باريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي، ثلاثة نجوم بارزين من قائمة فريقه لمواجهة لوريان مساء اليوم السبت، في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكما كان متوقعا، استبعد النجم الأول للفريق، الفرنسي الدولي كيليان مبابي الذي يرفض تجديد عقده أو الرحيل هذا الصيف، والبرازيلي نيمار المرتبط بالعودة لفريقه السابق برشلونة، إضافة إلى الدولي الإيطالي ماركو فيراتي، الذي لم يتحدد بعد مستقبله، ما إن كان سيستمر مع نادي العاصمة الفرنسية أم سيرحل وعلى الأرجح لنادي الهلال السعودي.
Advertisement


في المقابل، ضمت القائمة كل اللاعبين الجدد الذين ضمهم الفريق الباريسي هذا الصيف وهم المهاجم البرتغالي غونسالو راموش، والسلوفاكي ميلان شكرينيار، والفرنسي لوكا هرنانديز، والأوروغوياني مانويل أوغارتي، والإيطالي شير ندور، والإسباني ماركو أسنسيو، والكوري الجنوبي كانغ-إين لي، والحارس الإسباني أرنو تيناس، ما عدا الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي أعلن النادي الباريسي تعاقده معه بشكل رسمي في وقت سابق اليوم السبت قادما من برشلونة.(RT) 

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2023-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2023-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2023-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2023-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:00 | 2023-08-12
14:00 | 2023-08-12
13:31 | 2023-08-12
13:00 | 2023-08-12
12:00 | 2023-08-12
11:30 | 2023-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24