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رياضة

رونالدو يرفع كأسه الأولى في السعودية... شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
12-08-2023 | 23:00
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توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقبه الأول مع النصر السعودي، اليوم السبت، منذ وصوله مطلع العام بصفقة مقدرة بـ400 مليون يورو لموسمين ونصف الموسم.

وسجل رونالدو هدفين قاد بهما فريقه إلى لقبه الأول في البطولة العربية للأندية، بعد نهائي سعودي مثير.
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وتغلب النصر في المباراة النهائية على غريمه التقليدي الهلال 2-1 بعد التمديد، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وتعرض رونالدو، لإصابة قوية في الدقيقة 113، ولم يتمكن من إكمال اللقاء.
 
https://arabic.rt.com/sport/1486017-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%83%D8%A3%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/


وعقب نهاية المباراة وأثناء تتويج النصر، بدا أن إصابة رونالدو لم تكن خطيرة حيث ظهر وهو يحتفل بشكل عادي مع زملائه.

وحقق رونالدو لقبه الأول مع النصر منذ وصوله في يناير الماضي.

كما أن هذا اللقب هو الأول للنصر في تاريخ مشاركاته بالبطولة العربية بمختلف مسمياتها.

وتسلم رونالدو جائزة هداف البطولة برصيد 6 أهداف، قبل أن يتسلم كأس البطولة في مشهد تاريخي.(RT)


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