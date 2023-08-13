رونالدو سعيدٌ جداً.. وتعليقٌ لافت بعد الفوز مع "النصر"!

عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فخره بتحقيق لقبه الأول بقميص النصر السعودي بعد أن قاده للفوز على غريمه الهلال 2-1 في نهائي كأس الأندية العربية لكرة القدم، السبت.



وقال "الدون" هداف البطولة العربية برصيد 6 أهداف، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقاً): "فخور للغاية بمساعدة فريقي في تحقيق هذا اللقب المهم ولأول مرة".



وأضاف رونالدو صاحب ثنائية الفوز: "أشكر الجميع في النادي للمساهمة في هذا الإنجاز العظيم وشكرا لعائلتي وأصدقائي لمؤازرتي دائما. دعم رائع من الجمهور، هذا اللقب لكم أيضا" وأرفق برسالته صورة له وهو يحمل الكأس مبتسما.



رونالدو "المنقذ"



وخلال القمة السعودية في الطائف، تقدم الهلال عبر مهاجمه البرازيلي ميشيل الذي قلد طريقة احتفال رونالدو بقفزته الشهيرة في الدقيقة 51، ثم طرد مدافع النصر عبد الإله العمري في الدقيقة 71.

ولعب رونالدو دور المنقذ وتعادل بعد 3 دقائق من الطرد من متابعة لتمريرة عرضية، ثم حسم الانتصار في الوقت الإضافي من ضربة رأس.

وترك رونالدو الملعب في الدقائق الأخيرة بسبب إصابة بسيطة، لكنه احتفل بحماس مع زملائه والجماهير عقب صفارة النهاية.