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رياضة
صفقة ضخمة.. رومانو يؤكد اقتراب عملاق الدوري السعودي من حسم صفقة التعاقد مع نيمار
Lebanon 24
13-08-2023
|
11:00
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أكد خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن نادي الهلال السعودي تقدم بعرض مغر للظفر بخدمات نجم باريس سان جيرمان، الدولي البرازيلي نيمار.
ويسعى نيمار للرحيل عن "العملاق الفرنسي" هذا الصيف، علما بأن عقده مع الفريق الباريسي يمتد حتى صيف العام 2025.
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وزادت التكهنات بشأن إمكانية رحيل نيمار، بعد استبعاده من لقاء سان جيرمان ضد لوريان (0-0)، أمس السبت، في المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي، مع ظهور أنباء تشير إلى أن المدير الرياضي للفريق الباريسي، لويس كامبوس، أبلغ البرازيلي بأنه لا يدخل ضمن خطط النادي للموسم الجديد.
وأكد رومانو، أن نادي الهلال السعودي تقدم بعرض مهم من أجل الظفر بخدمات نيمار، وذلك في الساعات الأخيرة.
وأوضح عبر حسابه في موقع "تويتر"، أن المصادر تصف ذلك العرض بـ"الضخم"، مشيرا إلى أن المفاوضات جارية للتوصل إلى اتفاق كامل، مع العلم بأن نيمار يغريه احتمالية الانتقال إلى الدوري السعودي.
تجدر الإشارة إلى أن تقارير أخرى، أشارت في وقت سابق إلى أن نيمار قد يعود إلى فريقه السابق برشلونة. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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