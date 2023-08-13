منافسات الدوري اللبناني: النجمة يتخطى العهد بجدارة

فاز فريق النجمة اللبناني على العهد بنتيجة 2-1 في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب في جونية، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري اللبناني.

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