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رياضة
منافسات الدوري اللبناني: النجمة يتخطى العهد بجدارة
Lebanon 24
13-08-2023
|
11:51
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فاز فريق النجمة اللبناني على العهد بنتيجة 2-1 في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب في جونية، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري اللبناني.
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