نيمار يتفق مع الهلال السعودي.. ما هو راتبه المحتمل وما تفاصيل العقد؟

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بعد رفض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الانضمام إلى نادي الهلال السعودي في مقابل راتب سنوي يتراوح بين 400 إلى 500 مليون يورو، مفضلاً الانتقال الى أميركا وتحديداً إلى "إنتر ميامي" بمبلغ أقل بكثير، قرّرت المملكة العربية السعودية التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، لأن الحياة لا تقف عند "ليو" بالنسبة للسعودية، رغم عظمته وتاريخه المميّز في عالم كرة القدم.وعزم باريس سان جيرمان بالفعل على التخلص من نيمار، بسبب إصاباته الكثيرة ولتخفيف فاتورة الرواتب في النادي. وبحسب آخر التقارير الإعلامية، فقد اتفق الهلال مع "باريس" للحصول على خدمات نجمه البرازيلي، بعدما استبعده نادي العاصمة من تشكيلته للدفاع عن اللقب، وليكون بديلاً عن صفقة ليونيل ميسي، التي فشلت في اللحظات الأخيرة.ويبدو أن البرازيلي تغريه فعلاً فكرة اللعب في الدوري السعودي، لكن تتبقى فقط موافقته النهائية. ووفقاً لشبكة "RMC" فإن جميع الأطراف، الناديان والمقربون من اللاعب، متفائلون بإتمام الصفقة خلال أيام.وبخصوص الراتب، أعلنت شبكة "CBS" أنه سيكون نفس المبلغ الذي يحصل عليه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع نادي النصر السعودي، أي 200 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد، لكن وفقاً لما ذكره الإعلامي الرياضي نيكولو شيرا، سيحصل نيمار دا سيلفا على مبلغ أعلى من ذلك، يصل إلى 250 مليون يورو في الموسم، وفي عقد لمدة 3 سنوات إذا وافق على الانضمام إلى الهلال.من جانبها، ذكرت صحيفة "ليكيب" أن نيمار اتفق أيضاً على توقيع عقد مع الهلال لموسمين، سيتقاضى خلالهما 160 مليون يورو.وكان نيمار البالغ من العمر 31 سنة، قد انتقل إلى "باريس سان جيرمان" في صيف عام 2017، قادماً من العملاق الإسباني "برشلونة"، في أغلى صفقة بالتاريخ؛ حيث قدرت بـ222 مليون يورو، ويمتد تعاقده مع النادي الباريسي حتى صيف 2027، إلا أن اللاعب خرج من حسابات المدرب لويس إنريكي.