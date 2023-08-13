"إخرس".. أسطورة مانشستر يونايتد يشن هجوماً قاسياً على محمد صلاح!

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شن روي كين أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي هجوماً عنيفاً على المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول بعد مواجهة "الريدز" أمام تشيلسي في قمة الجولة الأولى من منافسات موسم 2023-2024 في الدوري الإنكليزي.وتعادل ليفربول أمام تشيلسي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج"، لكن دون أن يتمكن صلاح وتم تغييره في الدقيقة 77 من زمن المباراة، ليظهر الغضب على "الملك المصري" أثناء خروجه من الملعب وجلوسه على مقاعد البدلاء.وأثناء تحليل المباراة عبر شبكة "سكاي سبورتس" الإنكليزية، علق كين على غضب صلاح قائلًا: "أعتقد أنه من الجيد أن يخرج اللاعب بهذه الطريقة، ولكن يجب ألا يستمر في القيام بذلك على مقاعد البدلاء، يمكن أن نراه يخرج من الملعب وهو يعترض، لكن عليه بعدها أن يجلس ويصمت".واختتم روي كين حديثه قائلاً: "عليه أن يتقبل الأمر، يمكنه أن ينزعج حسناً، لكن لا يجب أن يجر الأمر إلى الخارج، لقد رأيت الكثير من اللاعبين الذين كانوا أفضل من صلاح يخرجون وكانوا بخير". (جول)