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رياضة

بعد ساعات من احتفالهم بتتويج فريقهم بكأس الملك.. جماهير النصر تتلقى أنباء مقلقة بشأن إصابة رونالدو

Lebanon 24
13-08-2023 | 23:00
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تلقى مشجعو النصر أنباء مقلقة بعد ساعات من احتفالهم بتتويج فريقهم بكأس الملك سلمان للأندية، بشأن الإصابة التي تعرض لها نجم فريقهم كريستيانو رونالدو في نهائي البطولة ضد الهلال.

وكان رونالدو، الذي قاد النصر للفوز على الهلال 2-1 والتتويج بلقب البطولة العربية، قد غادر المباراة النهائية في الدقيقة 112،  وهو محمول على "نقالة"، بسبب إصابة قوية بالركبة تعرض لها خلال كرة مشتركة مع لاعب الهلال، محمد جحفلي.
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وأظهرت لقطات فيديو، رونالدو وهو يتألم بشدة بعد إصابته ليتم استبداله مباشرة.


وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، طبيعة إصابة رونالدو، وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "الفحص المبدئي يؤكد إصابة رونالدو قائد النصر بكدمة وغيابه عن مواجهة الاتفاق في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي".


ويستهل النصر موسمه في دوري "روشن" السعودي للمحترفين، بمواجهة مضيفه الاتفاق، على ملعب "محمد بن فهد" في الدمام. (روسيا اليوم)
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