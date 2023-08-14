Advertisement

رياضة

غضب محمد صلاح يثير ردود فعل قوية.. وهذا ما فعله لحظة استبداله (فيديو)

Lebanon 24
14-08-2023 | 01:29
A-
A+
Doc-P-1097340-638275989474853614.jpeg
Doc-P-1097340-638275989474853614.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار غضب النجم المصري الدولي محمد صلاح، إثر استبداله في الدقيقة 77 من مباراة فريقه أم مستضيفه فريق تشلسي ردود فعل قوية، من قبل معلقين رياضيين وقراء على حد سواء.. واتهمه البعض بأنه يريد التوجه للانضمام لأحد الفرق السعودية.

وكان مدرب ليفربول، يورغن كلوب قرر استبدال صلاح خلال المواجهة على معلب ستامفورد بريدج قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بنحو 13 دقيقة.

ولم يبد محمد صلاح سعيدا بقرار استبداله، حيث غادر الملعب غاضبا وألقى "الشريط اللاصق من على يده" وهو في حالة انزعاج، تاركا مكانه لهارفي إيليوت.
يشار على أن لقاء تشلسي وليفربول، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، هو جاء في الجولة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".
بعد خروجه الغاضب، وجه المعلق الرياضي وأسطورة مانشستر يونايتد السابق، الأيرلندي روي كين انتقادات حادة لمحمد صلاح، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

قال كين، خلال تحليله للمباراة على شبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أنه من الجيد أن تكون غاضبا وأنت خارج من الملعب، لكن يجب ألا تستمر في القيام بذلك على مقاعد البدلاء".
وأضاف "تراه خارجا من الملعب، وهو يرفع ذراعيه في الهواء.. فقط اجلس واخرس".
وأردف قائلا: "يمكنك أن تكون مستاء، جيد، لكن لا تتمادى. لقد رأيت لاعبين أفضل من صلاح يتم استبدالهم، ولم يفعلوا هكذا تصرفات".
من ناحيته، قال نجم إيطاليا وتشلسي السابق جيانفرانكو زولا في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم"، الذي يذاع على قناة "الحياة" المصرية: "كلوب أراد استبداله لتنشيط الفريق"، بحسب ما نقل موقع "كوورة" الرياضي. "صلاح كان مؤثرا للغاية ونجح في صناعة هدف، وأتفهم غضبه ورغبته في القتال.. لكني اندهشت قليلا من ردة فعله".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:08 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:30 | 2023-08-14
03:45 | 2023-08-14
03:02 | 2023-08-14
02:26 | 2023-08-14
00:44 | 2023-08-14
23:00 | 2023-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24