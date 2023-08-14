بيجولا تتوج بلقب كندا المفتوحة للتنس

Advertisement

أرسلت الأميركية جيسيكا بيجولا المصنفة الرابعة تحذيرا لمنافساتها قبل بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد أن سحقت ليودميلا سامسونوفا 6-1 و6-صفر لتتوج بلقب كندا المفتوحة اليوم الأحد في مونتريال وهو لقبها الأول بالموسم.وبجانب الأداء الرائع استفادت بيجولا من إرهاق سامسونوفا التي لعبت النهائي بعد ساعتين تقريبا من إكمال فوزها المفاجئ على إيلينا ريباكينا المصنفة الثالثة في قبل النهائي بعد تأجيل اللقاء إلى اليوم بسبب الأمطار.وقالت بيجولا عقب تحقيق لقبها الثاني للمحترفات من فئة ألف نقطة “هذا صعب، شعرت بالأسف لأننا لم نحظ بنفس العدالة في اللعب”.وكانت بيجولا، التي هزمت شريكتها في الزوجي كوكو جوف والمصنفة الأولى عالميا إيجا شيانتيك في طريقها إلى النهائي، أكثر ارتياحا من سامسونوفا ولم تحتج إلى وقت طويل لحسم اللقب.ونالت اللاعبة الأمريكية الأعلى تصنيفا كل نقاط إرسالها الأول وكسرت إرسال سامسونوفا خمس مرات ولم تتعرض لأي نقطة كسر للإرسال في مباراة من طرف واحد استغرقت 49 دقيقة.وحرصت بيجولا على منح التقدير لمنافستها الروسية المصنفة 15 والتي بلغت النهائي بعد التفوق على حاملة اللقب والمصنفة الثانية عالميا أرينا سبالينكا.وأضافت بيجولا “لعبت (سامسونوفا) بأداء رائع وفازت على اثنتين من أول عشر مصنفات في العالم وعلى فائزات بألقاب كبرى.“بالنسبة لي يجب أن تكون ضمن أعلى عشر مصنفات في العالم، أتمنى أن تحقق ذلك نظرا لما تسجله من نتائج رائعة، كل التقدير لها وأشعر بالأسف من أجلها لأنها ليست الظروف التي كان يجب أن تكون عليها المباراة، لكن هذه الأمور تحدث أحيانا”.