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رياضة

بعد التعادل مع خيتافي.. تشافي يفتح النار على التحكيم

Lebanon 24
14-08-2023 | 03:45
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فتح مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، مساء الأحد، النار على التحكيم، عقب تعادل فريقه مع خيتافي (0-0)، لحساب الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وكانت المباراة متوترة، حيث شهدت ثلاث بطاقات حمراء، شملت مدرب الفريق الكتالوني.
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وتعرض تشافي للطرد بسبب الاحتجاج بشدة على عدم احتساب مخالفة لصالح المهاجم المغربي البديل عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 71.
ولم ينتصر برشلونة في استاد كوليسيوم ألفونسو بيريز في الدوري منذ 2019، وبعدها تعادل ثلاث مرات دون أهداف وخسر 1-صفر في خيتافي.
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