31
o
بيروت
34
o
طرابلس
29
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
36
o
النبطية
39
o
زحلة
38
o
بعلبك
33
o
بشري
33
o
بيت الدين
40
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
لمدة موسمين.. الهلال السعودي يتعاقد مع البرازيلي نيمار
Lebanon 24
14-08-2023
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وافق نادي "باريس سان جيرمان" بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، على بيع مهاجمه البرازيلي نيمار داسيلفا إلى الهلال السعودي.
وحسب ما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الاثنين، يتبقى على نيمار خضوعه للفحص الطبي لاكتمال الصفقة.
Advertisement
وكان نيمار، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان في 2017 من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو (243 مليون دولار)، غاب عن التعادل المخيب بدون أهداف مع لوريان في افتتاح الدوري الفرنسي يوم السبت الماضي بسبب عدوى فيروسية. وبعدها قرر النادي الفرنسي استبعاده والمهاجم كيليان مبابي ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي من تشكيلة الفريق في افتتاح الموسم الجديد من المسابقة. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اشكال في احد المسابح.. والادارة توضح ما حصل
Lebanon 24
اشكال في احد المسابح.. والادارة توضح ما حصل
09:27 | 2023-08-13
13/08/2023 09:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. هذا ما تقاضته بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية مُقابل دورها
Lebanon 24
بالدولار.. هذا ما تقاضته بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية مُقابل دورها
00:19 | 2023-08-14
14/08/2023 12:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم "ذا فويس كيدز" ينشر صورته مع مولودته الأولى.. والجمهور متفاجئ: "مبروك بس بعدك صغير"
Lebanon 24
نجم "ذا فويس كيدز" ينشر صورته مع مولودته الأولى.. والجمهور متفاجئ: "مبروك بس بعدك صغير"
15:08 | 2023-08-13
13/08/2023 03:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة ارضية تضرب بيروت وصيدا.. اليكم مصدرها
Lebanon 24
هزة ارضية تضرب بيروت وصيدا.. اليكم مصدرها
16:15 | 2023-08-13
13/08/2023 04:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصرا
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصرا
09:45 | 2023-08-13
13/08/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:26 | 2023-08-14
رونالدو ونيمار وجهاً لوجه بالدوري السعودي.. في هذا الموعد!
05:30 | 2023-08-14
بعد إصابة كورتوا.. "ريال مدريد" ينجح في التعاقد مع حارس جديد
03:45 | 2023-08-14
بعد التعادل مع خيتافي.. تشافي يفتح النار على التحكيم
03:02 | 2023-08-14
رسالة شديدة اللهجة لميسي قبل مباراته المقبلة
02:26 | 2023-08-14
بيجولا تتوج بلقب كندا المفتوحة للتنس
01:29 | 2023-08-14
غضب محمد صلاح يثير ردود فعل قوية.. وهذا ما فعله لحظة استبداله (فيديو)
فيديو
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
00:48 | 2023-08-12
14/08/2023 16:01:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
02:05 | 2023-08-11
14/08/2023 16:01:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
00:33 | 2023-08-11
14/08/2023 16:01:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24