لمدة موسمين.. الهلال السعودي يتعاقد مع البرازيلي نيمار

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وافق نادي "باريس سان جيرمان" بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، على بيع مهاجمه البرازيلي نيمار داسيلفا إلى الهلال السعودي.وحسب ما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الاثنين، يتبقى على نيمار خضوعه للفحص الطبي لاكتمال الصفقة.وكان نيمار، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان في 2017 من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو (243 مليون دولار)، غاب عن التعادل المخيب بدون أهداف مع لوريان في افتتاح الدوري الفرنسي يوم السبت الماضي بسبب عدوى فيروسية. وبعدها قرر النادي الفرنسي استبعاده والمهاجم كيليان مبابي ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي من تشكيلة الفريق في افتتاح الموسم الجديد من المسابقة. (العربية)