رونالدو ونيمار وجهاً لوجه بالدوري السعودي.. في هذا الموعد!

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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة أول مواجهة بين البرازيلي نيمار والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، بعد موافقة نادي "باريس سان جيرمان" بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم على بيع نيمار إلى الهلال السعودي.ووفق جدول الدوري السعودي للمحترفين، فإن أول مواجهة محتملة بين النجمين العالميين ستكون في 30 تشرين ثاني المقبل خلال مباراة النصر والهلال. ومن المرجح أن يلتقيان في منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري السعودي خلال مباراة النصر والهلال المقررة في 16 أيار 2024.وكان رونالدو قد قاد النصر السعودي للتتويج ببطولة الأندية العربية لكرة القدم (كأس الملك سلمان) بعد الفوز على غريمه التقليدي الهلال 2-1 في نهائي البطولة التي اختتمت منافساتها في السعودية يوم السبت.ونجح النصر في التتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، فيما عجز الهلال عن تحقيق اللقب للمرة الثالثة بعدما سبق له تحقيق ذلك عامي 1994 و1995. (العربية)