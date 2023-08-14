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رياضة

رونالدو خارج تشكيلة النصر!

Lebanon 24
14-08-2023 | 13:50
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يستهل نادي النصر مشواره في الموسم الجديد لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، (2023-2024) مساء اليوم، بمواجهة مضيفه الاتفاق.

وسيبدأ اللقاء في تمام الساعة (21:00) بالتوقيت المحلي، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
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وسيغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن نادي النصر بسبب إصابة تلقاها في الشوط الإضافي الثاني من المباراة النهائية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، والتي حسم لقبها "صاروخ ماديرا" لفريقه بإحرازه هدفين في مرمى نادي الهلال السعودي (2-1)، يوم السبت الماضي.

كما واستبعد البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر، مجموعة من المحترفين باستثناء الثنائي "ساديو ماني وجسيلان كونان"، لإراحتهم بعد نهائي البطولة العربية قبل يومين.
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