بنزيما يفشل في أول مباراة له في الدوري السعودي

إستهل نادي اتحاد جدة مشوار الدفاع عن لقب بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، بالفوز على مضيفه الرائد (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.



وافتتح المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله التسجيل للاتحاد بحلول الدقيقة 59، ومن ثم أضاف زميله لاعب خط الوسط البرازيلي إيغور كورونادو الهدفين الثاني والثالث عند الدقيقتين (73 و80) من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في البريدة.

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أما الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، فأخفق في افتتاح السجل التهديفي في أول مباراة له في الدوري السعودي.