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رياضة
هزيمة مؤثرة للنصر بغياب رونالدو.. الاتفاق ردّ الصاع صاعين!
Lebanon 24
14-08-2023
|
23:00
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إستهل نادي النصر مشواره في الموسم الجديد لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، (2023-2024) بهزيمة مؤثرة أمام مضيفه الاتفاق (1-2)، في اللقاء الذي جمعهما مساء الاثنين.
وبعدما تقدم نادي النصر بهدف سجله مهاجمه السنغالي ساديو ماني مبكرا، بعد مرور أربع دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية، ردّ الاتفاق الصاع صاعين في الشوط الثاني بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من المهاجمين، السويدي روبين كايسون، والفرنسي موسى ديمبيلي بحلول الدقيقتين (47، 53) على الترتيب، ومن عمر المباراة، التي جرت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
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وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن نادي النصر بسبب إصابة تلقاها في الشوط الإضافي الثاني من المباراة النهائية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.
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